Подмосковье 13 апреля 2023, 12:19 Врачи из Щелкова провели успешную операцию по удалению грыжи новорожденному

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Новорожденного с левосторонней диафрагмальной грыжей прооперировали в Щелковском перинатальном центре на пятые сутки жизни. Порок развития врачи увидели еще до родов, на УЗИ.

«Мальчик весом 2,5 килограмма появился на свет в результате естественных родов. В связи с дыхательными нарушениями ребенок был взят на искусственную вентиляцию легких, началось лечение», — рассказал главный врач перинатального центра Андрей Пастарнак.

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Когда состояние новорожденного стабилизировалось, ему провели операцию. Хирурги скорректировали врожденный порок развития.

Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. В дальнейшем мальчик будет находиться под амбулаторным наблюдением специалистов по месту жительства.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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