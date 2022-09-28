Врачи из Щелкова успешно приняли досрочные роды у пациентки после ЭКО | 360°

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Врачи из Щелкова успешно приняли досрочные роды у пациентки после ЭКО

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Врачи из Щелковского перинатального центра помогли стать мамой 36-летней женщине, беременной двойней. Она поступила в больницу на 30-недельном сроке с жалобами на плохое самочувствие. Акушеры приняли роды и помогли детям подрасти и набрать вес.

Беременность у пациентки наступила в результате ЭКО. После ухудшения самочувствия врачи поставили диагноз «преэклампсия». Это состояние, при котором повышается кровяное давление, появляются отеки, изменяются анализы крови и мочи. Оно крайне опасно для жизни матери и ребенка.

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Главврач Андрей Пастарнак рассказал, что многоплодная беременность после ЭКО имеет большой риск. Из-за состояния женщины было принято решение провести экстренную операцию кесарева сечения.

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«Дети родились с весом 1200 и 1180 граммов и благодаря усилиям наших врачей подросли, набрали вес и уже выписаны домой», — сообщил врач.

Беременные могут получить консультацию в Едином центре родовспоможения по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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