Врачи из Щелкова успешно приняли досрочные роды у пациентки после ЭКО | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врачи из Щелкова успешно приняли досрочные роды у пациентки после ЭКО

Читать 360tv в

Врачи из Щелковского перинатального центра помогли стать мамой 36-летней женщине, беременной двойней. Она поступила в больницу на 30-недельном сроке с жалобами на плохое самочувствие. Акушеры приняли роды и помогли детям подрасти и набрать вес.

Беременность у пациентки наступила в результате ЭКО. После ухудшения самочувствия врачи поставили диагноз «преэклампсия». Это состояние, при котором повышается кровяное давление, появляются отеки, изменяются анализы крови и мочи. Оно крайне опасно для жизни матери и ребенка.

Реклама

Главврач Андрей Пастарнак рассказал, что многоплодная беременность после ЭКО имеет большой риск. Из-за состояния женщины было принято решение провести экстренную операцию кесарева сечения.

Реклама

«Дети родились с весом 1200 и 1180 граммов и благодаря усилиям наших врачей подросли, набрали вес и уже выписаны домой», — сообщил врач.

Беременные могут получить консультацию в Едином центре родовспоможения по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

0 0 0 0 0 0