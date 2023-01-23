23 января 2023, 12:14
Врачи из Реутова восстановили плечевой сустав пациенту с хроническими вывихами
Мужчина 36 лет поступил в Реутовскую больницу с жалобами на боли при движении рукой и хронические вывихи плеча. Выяснилось, что причиной является старая травма, полученная на футболе более семи лет назад.
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После проведенного обследования специалисты диагностировали нестабильность плечевого сустава. Как выяснилось, частые вывихи — последствия травмы, полученной еще в 2015 году после падения на правую руку во время игры в футбол. Рецидив возник в 2020-м, но уже во время плавания. Затем вывихи стали повторяться все чаще и уже не только во время спорта. Это очень мешало в жизни, ведь молодой человек не мог нормально выполнять привычные бытовые вещи.«Мы приняли решение о проведении костно-пластической операции для стабилизации плечевого сустава. После неоднократных вывихов образуется костный дефект, требующий замещения», — рассказал врач-травматолог высшей категории Вартан Тамазян.Во время операции специалисты перенесли фрагмент отростка лопатки с прикрепленными к нему мышцами на переднюю поверхность суставной впадины. Затем зафиксировали его титановыми винтами.
Операция прошла успешно. Спустя полгода специалисты подтвердили полное восстановление функций руки и стабильность плечевого сустава на контрольном осмотре.
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