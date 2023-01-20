Подмосковье 20 января 2023, 11:00 Врачи из Раменского спасли женщину со сквозным ранением почки

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Женщина 51 года поступила в больницу Раменского округа с ножевым ранением живота. Врачи обнаружили у нее повреждение почки и провели операцию.

Состояние пациентки было крайне тяжелым, обследование показало повреждение внутренних органов. Как рассказал заведующий хирургическим стационаром Александр Кошелев, в брюшной полости было много крови, большая забрюшинная гематома и сквозное ранение почки.

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«Из-за обильного кровотечения женщина могла лишиться органа. Общая кровопотеря составила около 1,5 литра. Мы произвели ушивание раневых тканей, временно пережав сосуды в области ворот почки. Затем восстановили кровоток», — рассказал врач.

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Операция прошла успешно, сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Она находится в стабильном состоянии и готовится к выписке.

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