Врачи из Раменского спасли роженицу с потерей более чем 3 литров крови | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 10:27 Врачи из Раменского спасли роженицу с потерей более чем 3 литров крови

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Женщина на 39-й неделе беременности поступила в областной центр материнства и детства в Раменском округе. Роды прошли успешно, однако во время отделения плаценты у 37-летней женщины началось сильное кровотечение.

Заведующий акушерским отделением патологии беременных Александр Ефанов рассказал, что у роженицы снизились тонус матки и ее способность сокращаться. Такие осложнения требуют быстрой реакции. Кровопотеря пациентки составила 3,5 литра. Часто в таких случаях прибегают к удалению матки.

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«Нам удалось не только остановить кровотечение и восполнить кровопотерю с помощью переливания, но и выполнить органосберегающую операцию, сохранив женщине репродуктивную функцию», — рассказал медик.

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Благодаря врачам на свет появилась девочка ростом 48 сантиметров. Ее мама провела в реанимации несколько суток, после чего ее перевели в стационар, где она смогла начать кормить ребенка самостоятельно. Сейчас они уже выписаны и чувствуют себя хорошо.

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