Врачи из Раменского спасли ребенка с 34 магнитами в желудке и кишечнике

Ребенок полутора лет поступил в Раменскую больницу с высокой температурой, слабостью и беспокойством. Рентген показал, что малыш проглотил 34 магнитных шарика. Врачам удалось спасти мальчика.

Заведующий детским хирургическим отделением кандидат медицинских наук Владимир Хабалов рассказал, что операцию провели экстренно, потому что магниты, соединившись между собой, спровоцировали разрыв кишечника в восьми местах. Медики извлекли три магнита из желудка ребенка и 31 — из кишечника, а отверстия сшили. Из-за позднего обращения за помощью у ребенка случился токсический шок через четыре дня после операции, но его удалось спасти.

«Силами санитарной авиации малыша перевели в реанимационное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства, где были продолжены лечебно-реабилитационные мероприятия», — рассказал врач.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы. Врачи напомнили, что родителям важно быть внимательными и ответственно подходить к выбору игрушек для детей.

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