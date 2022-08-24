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    24 августа 2022, 14:54

    Врачи из Раменского спасли ребенка с 34 магнитами в желудке и кишечнике

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Ребенок полутора лет поступил в Раменскую больницу с высокой температурой, слабостью и беспокойством. Рентген показал, что малыш проглотил 34 магнитных шарика. Врачам удалось спасти мальчика.

    Врачи из Раменского спасли ребенка с 34 магнитами в желудке и кишечнике

    Заведующий детским хирургическим отделением кандидат медицинских наук Владимир Хабалов рассказал, что операцию провели экстренно, потому что магниты, соединившись между собой, спровоцировали разрыв кишечника в восьми местах. Медики извлекли три магнита из желудка ребенка и 31 — из кишечника, а отверстия сшили. Из-за позднего обращения за помощью у ребенка случился токсический шок через четыре дня после операции, но его удалось спасти.

    «Силами санитарной авиации малыша перевели в реанимационное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства, где были продолжены лечебно-реабилитационные мероприятия», — рассказал врач.

    Врачи из Раменского спасли ребенка с 34 магнитами в желудке и кишечнике | Изображение 1

    Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы. Врачи напомнили, что родителям важно быть внимательными и ответственно подходить к выбору игрушек для детей.

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