14 февраля 2023, 14:51
Врачи из Раменского спасли от ампутации пациента с перерезанной артерией руки
Мужчина 42 лет был доставлен в Раменскую больницу бригадой скорой помощи. Он делал ремонт и нечаянно поранил себе предплечье канцелярским ножом — да так, что почти полностью перерезал артерию.
Врачи приняли решение о проведении экстренной операции по сшиванию артерии. Действовать надо было быстро, ведь кровообращение в кисти нарушилось, а это грозило ампутацией конечности.
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«Это ювелирная операция, которая потребовала большого опыта. Такие случаи очень редко встречаются в практике», — отметил заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев.Благодаря тому, что мужчина быстро обратился в больницу, хирургам удалось спасти руку. Они сшили лучевую артерию, а на разрез наложили тончайшие нити. Специалисты предотвратили некроз пальцев и сохранили руку пациента.
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Операция прошла успешно. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. После реабилитации двигательные функции пальцев полностью восстановятся.
Губернатор Андрей Воробьев отметил, что поликлиники региона важно оснащать новым оборудованием. Речь шла о современных аппаратах для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.
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