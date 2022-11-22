Подмосковье 22 ноября 2022, 13:53 Врачи из Раменского округа спасли мужчину с травмой бедра после неудачного падения

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Мужчина 43 лет поступил в больницу Раменского округа с жалобами на сильные боли в области таза и невозможностью самостоятельно ходить. Травму он получил после неудачного падения, приземлившись сначала на колени, а затем на бок.

Врачи диагностировали у пациента перелом вертлужной впадины со смещением бедра. Такая травма могли привести к инвалидности и патологии тазобедренного сустава.

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Заведующий травматологическим отделением Всеволод Ушанов рассказал, что мужчине провели сложную операцию и восстановили целостность вертлужной впадины. После этого он смогу встать на костыли.

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«Мы прогнозируем пациенту полное восстановление тазобедренного сустава и возможность передвижения без ограничений», — добавил врач.

Сейчас мужчину уже выписали, он будет проходить реабилитацию по месту жительства.

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