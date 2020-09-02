Другие хирурги отказывались. Врачи из Пушкино за день поставили пациентку на ноги

За случай Елены Зайцевой из Пушкино боялись браться многие хирурги. У нее стерся тазобедренный сустав, нога болела, но женщина не могла тратить время на долгую реабилитацию. Три раза в неделю она ходит на гемодиализ — это жизненно важная процедура. Прооперировать пациентку решился хирург из Пушкино. Он пообещал, что Елена быстро восстановится, сможет передвигаться сама и с ее транспортировкой до гемодиализа не будет никаких проблем. Так и произошло.

Источник фото: телеканал «360»

Ставить протез пациентке с осложнениями не брался ни один хирург. У Елены не работает почка, и три раза в неделю ей нужно делать гемодиализ. Это жизненно необходимая процедура.

«Было тяжело ходить, невозможно было опереться на больную ногу, началась хромота, постепенно нога начала укорачиваться, потому что сустав стирался. Это очень страшно, когда ты ограничен в движениях», — поделилась Елена Зайцева, пациент Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова.

Елена оказалась прикована к постели, нога ныла круглые сутки, трудно было даже сидеть. Столичные врачи не рисковали ее оперировать. За сложный случай взялся хирург из Пушкино. Пообещал, что пациентка быстро реабилитируется и проблем с транспортировкой не будет — на гемодиализ сможет ходить сама.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам надо было заменить сустав, активизировать на следующий день, то есть поднять на ноги, чтобы она на костылях передвигалась, и с помощью транспортировочной машины пациентка была доставлена в центр гемодиализа», — рассказал Арутюн Туфанян, заведующий отделением Московской областной больницы имени В. Н. Розанова.

Арутюн Туфанян умеет менять все суставы, собирает любые переломы, и особенности этой истории болезни его не напугали.

Хирург починил ногу Елены примерно за час. После операции пациентка быстро реабилитировалась, немного ходила на костылях, сейчас пользуется тростью и с каждым днем передвигается все увереннее. Жуткие боли в бедре отступили.

После таких операций нельзя заниматься активными видами спорта, сильно напрягаться и носить тяжести. Но это, говорит Елена, мелочи: она счастлива, что больше не зависит от помощи близких, радуется каждому шагу, а особенно прогулкам с любимым псом.