Врачи из Пушкино вылечили пенсионерку с опухолью в толстой кишке

Лапароскопические резекции кишечника начали проводить в больнице имени профессора Розанова. Такие операции отличаются низкой травматичностью и быстрым восстановлением. Ее уже провели первой пациентке.

Новый вид операции провели 70-летней женщине с доброкачественным образованием в толстой кишке. Ситуацию осложнил острый дивертикулит, диагностированный ранее. При таких случаях важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Заместитель главврача по хирургии Александр Перетчиков рассказал, что раньше подобные операции проводились иначе и были более травматичными для пациента. Сейчас врачи удалили новообразование через небольшие разрезы и восстановили проходимость кишки при помощи автоматического сшивающего аппарата.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписалась из стационара. Подобные операции проводят в больнице бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки, которые доступны врачам области.