Врачи из Пушкино спасли руку упавшему на стекло мужчине | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Пушкино спасли руку упавшему на стекло мужчине

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В Московскую областную больницу имени профессора Розанова поступил мужчина с раной руки. Он рассказал, что неудачно упал на стекло и повредил артерию. Врачи остановили кровотечение и провели экстренную операцию.

Как рассказал заместитель главврача по хирургии Александр Перетчиков, у пациента было интенсивное кровотечение, что могло привести к нарушению жизнеспособности руки и даже к смерти. Ему была необходима операция для восстановления проходимости сосудов. Для этого вызвали специалиста МОНИКИ.

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Врачи установили источник кровотечения и купировали его, а затем наложили швы на вену и артерии. Через несколько дней мужчину выписали — он полностью сохранил работоспособность руки.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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