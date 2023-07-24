Подмосковье 24 июля 2023, 10:41 Врачи из Пушкино спасли ребенка с магнитами в носу ПС Пушкинской больницы

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Отец 8-летней девочки обратился в больницу имени профессора Розанова в Пушкино с жалобами на инородное тело. Дочь заигралась и засунула очень глубоко в нос магниты — по одному в каждую ноздрю. Через носовую перегородку они слиплись.

«Сразу же сделали цифровую рентгенографию, огромный плюс которой состоит в том, что она дает минимум лучевой нагрузки на пациента. На снимке была четко видна магнитная клипса. Методом прямой риноскопии оба магнитика извлекли, пациентку и ее папу успокоили», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.

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Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой вместе с извлеченными «трофеями».

Врачи напомнили, что мелкие предметы лучше держать подальше даже от не самых маленьких детей. Нужно объяснять, чем чреваты такие эксперименты. Если инородное тело все же попало внутрь детского организма, надо сразу обращаться за помощью, как сделал папа пациентки с магнитами.

Подмосковье полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.