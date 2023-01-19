Подмосковье 19 января 2023, 13:38 Врачи из Пушкино спасли пенсионерку с желчным камнем размером со сливу

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Женщина 70 лет поступила в Московскую областную больницу имени профессора Розанова с сильными болями в животе, рвотой и вздутием. Причина недуга поразила даже опытных врачей.

У пациентки выявили острую кишечную непроходимость, и врачи приняли решение об экстренной операции. Тогда стало понятно, что причиной болезненных симптомов является огромный желчный камень — его размер составлял четыре на пять сантиметров. Он образовал пролежень в желчном пузыре и провалился в двенадцатиперстную кишку, а потом застрял, вызвав острую непроходимость.

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«Такие случаи опасны и очень редки. За 35 лет работы я в первый раз столкнулся с этим на практике», — отметил заведующий хирургическим отделением больницы Андрей Мохов.

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Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей за восстановление здоровья участников СВО. Глава региона побывал в госпитале, где проводят реабилитацию военных и оказывают им психологическую помощь.