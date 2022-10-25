Пациент провел 82 дня в больнице в Пушкино из-за неудаленного зуба мудрости | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 09:37 Пациент провел 82 дня в больнице в Пушкино из-за неудаленного зуба мудрости

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Мужчина 28 лет попал в больницу имени профессора Розанова с сильным отеком лица и шеи. Врачи диагностировали у него воспалительный процесс из-за не удаленного вовремя зуба мудрости. Он провел в больнице 82 дня.

Молодой человек боялся стоматологов, поэтому не обращался за помощью даже с сильной болью и отеком. Спустя пять дней он потерял сознание прямо на улице — прохожие вызвали скорую помощь. Из-за размеров отека пациент уже почти не мог говорить.

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Врачи обследовали мужчину и поставили диагноз — «флегмона». Это воспалительный гнойный процесс, который отличается быстрым прогрессированием. Он возник из-за не удаленного вовремя зуба мудрости.

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Заведующий хирургическим отделением Артем Косов объяснил, что операция оказалась сложной, а после нее пациенту понадобилось немало времени для восстановления.

«В послеоперационном периоде последовала длительная борьба за жизнь пациента в отделении реанимации, на фоне прогрессирующей инфекции мягких тканей у пациента успел развиться сепсис и выраженная интоксикация», — рассказал он.

Осложнения вызвал гнойный процесс вокруг легкого и развитие рубцовой структуры гортани. Из-за этого пациент не мог глотать — ему вводили пищу через зонд. Спустя 82 дня в больнице парень снова может самостоятельно дышать и питаться.

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