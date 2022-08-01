Врачи из Пушкино спасли мужчину с опухолью в кишечнике

Мужчина 42 лет поступил в Московскую областную больницу имени профессора Розанова с болью в животе. Врачи обнаружили у него растущее наружу новообразование в тонкой кишке. Операция помогла спасти пациента.

Заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов рассказал, что мужчине удалили пораженный участок кишки и провели гистологию. Исследование показало, что опухоль злокачественная. После выписки за мужчиной будут наблюдать онкологи.

«Проблему удалось поймать на начальном этапе — при постоянном наблюдении ситуация не выйдет из-под контроля, и пациент при необходимости будет сразу получать специализированное лечение», — отметил врач.

Медики напоминают о важности своевременного обращения за помощью. Записать к врачу жители Подмосковья могут на «Госуслугах» или по номеру «122».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы региона получили 800 новых аппаратов в начала года. С их помощью будут проводить МРТ, КТ и другие исследования.