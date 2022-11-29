Подмосковье 29 ноября 2022, 13:30 Врачи из Пушкино спасли мужчину с кровотечением из-за передозировки обезболивающего

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Молодой человек поступил в Московскую областную больницу имени профессора Розанова с жалобами на слабость, головокружение и боли в животе. Ранее он удалил зуб и начал бесконтрольно принимать обезболивающие препараты без консультации врача. За три дня он принял около 40 таблеток.

Из-за осложнений у мужчины появилась острая язва в двенадцатиперстной кишке, которая разрушила кровеносный сосуд и привела к сильному кровотечению, рассказал заведующий хирургическим отделением Артем Косов. Он добавил, что пациенту потребовалась экстренная госпитализация и переливание большого количества эритроцитарной массы и плазмы.

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Кровотечение удалили при помощи эндоскопа. Язву обкололи специальным раствором и клипировали сосуд. После операции мужчина прошел консервативную терапию и реабилитацию. Сейчас его уже выписали из стационара.

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Врачи напомнили, что бесконтрольный прием любых препаратов может усугубить ситуацию, поэтому перед приемом важно проконсультироваться со специалистом.

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