Подмосковье

06 февраля 2023, 15:59

Врачи из Пушкино спасли девушку с врожденной аномалией кишечника

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Девушка 30 лет поступила в Московскую областную больницу имени профессора Розанова с жалобами на периодическую боль в животе. Появление тошноты говорило о серьезной патологии.

Рентген брюшной полости показал признаки тонкокишечной непроходимости. Девушке в экстренном порядке провели диагностическую лапароскопию.

«У пациентки выявили врожденную аномалию, из-за которой ущемилась петля тонкой кишки. Ее извлекли из отверстия лапароскопически, удаление не потребовалось», — рассказал заведующий отделением Артем Косов.

Операция длилась всего 40 минут. В лечении девушки принимали участие гинекологи и хирурги, а современные методы диагностики позволили им выполнить вмешательство быстро и качественно, через три небольших прокола. Уже на следующий день пациентка свободно ходила, а через несколько суток была выписана из стационара.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев Губернатор Воробьев поручил усилить привлечение медицинских специалистов в Подмосковье.

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