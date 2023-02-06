06 февраля 2023, 15:59
Врачи из Пушкино спасли девушку с врожденной аномалией кишечника
Девушка 30 лет поступила в Московскую областную больницу имени профессора Розанова с жалобами на периодическую боль в животе. Появление тошноты говорило о серьезной патологии.
Рентген брюшной полости показал признаки тонкокишечной непроходимости. Девушке в экстренном порядке провели диагностическую лапароскопию.«У пациентки выявили врожденную аномалию, из-за которой ущемилась петля тонкой кишки. Ее извлекли из отверстия лапароскопически, удаление не потребовалось», — рассказал заведующий отделением Артем Косов.Операция длилась всего 40 минут. В лечении девушки принимали участие гинекологи и хирурги, а современные методы диагностики позволили им выполнить вмешательство быстро и качественно, через три небольших прокола. Уже на следующий день пациентка свободно ходила, а через несколько суток была выписана из стационара.
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