Подмосковье 05 апреля 2023, 11:49 Врачи из Пушкино спасли беременную пациентку с острым воспалением желчного пузыря Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Женщина 28 лет поступила в Московскую областную больницу имени профессора Розанова с жалобами на выраженные боли в животе, тошноту и рвоту желчью. Ситуация осложнялась тем, что пациентка находилась на 20-й неделе беременности.

Анализы показали, что у девушки острое воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы. Врачи приняли решение об экстренной операции, которую провели лапароскопически.

Реклама

Беременная матка ограничивала возможности манипуляций в брюшной полости, усиливая ответственность врачей. Заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов рассказал, что специалистам удалось преодолеть все трудности, связанные с длительным воспалительным процессом. Была сделана ревизия желчных протоков, удален желчный пузырь и наложены косметические швы в местах проколов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».