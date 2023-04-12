Подмосковье 12 апреля 2023, 11:53 Врачи из Пушкино прооперировали бодибилдера с оторванным сухожилием

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Травматологи Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино прооперировали бодибилдера. У профессионального спортсмена оторвалось дистальное сухожилие от лучевой кости, которое находится в локте. Оно помогает согнуть и повернуть руку.

«Операция, я бы сказал, не из рядовых <…> Дистальное сухожилие отрывается крайне редко. Когда я увидел историю болезни, уже даже не сомневался, кто это. Два года назад я делал такую же операцию на его левой руке», — сообщил травматолог-ортопед Артем Архипов.

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Операция осложнилась тем, что мужчина имеет большой объем мышц.

«Сейчас он темп тренировок уже снизил, но дегенеративные изменения, которые идут после таких нагрузок в молодости, дают о себе знать», — пояснил врач.

Медик пояснил, что профессиональный спорт часто приводит уже в молодости к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, с сердцем и к другим заболеваниям. Гораздо полезнее заниматься обычной физкультурой.

Проводить реплантацию сухожилия пришлось с двух доступов: один, чтобы подобраться к сухожилию, второй — чтобы добраться до лучевой кости, к которой требовалось прикрепить сухожилие. Врачам пришлось преодолеть 10-сантиметровый слой мышц.

«У этого сухожилия два пучка, один был сохранен, поэтому „далеко“ оно не убежало», — заявил Архипов.

Операция длилась час. Пациент находился под проводниковой анестезией, то есть он не чувствовал только руку и был в сознании. Сразу после хирургического вмешательства мужчина смог самостоятельно пить, есть, ходить в туалет, наливать чай. Его уже выписали, однако пациенту предстоит пройти послеоперационное восстановление.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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