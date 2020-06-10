Врачи из Пушкина сделали пациенту сложную операцию на позвоночнике. Молодой человек снова сможет ходить

Врачи Московской областной больницы имени В. Н. Розанова в Пушкине провели сложную операцию на позвоночнике. Пациент сможет ходить после реабилитации.

Источник фото: Министерство здравоохранения Московской области

Молодой человек чуть более 20 лет поступил в больницу со сложным переломом позвоночника. Травму мужчина получил во время занятий на турнике.

«Пациент поступил к нам с оскольчатым переломом второго поясничного позвонка, осколки внедрились в просвет позвоночного канала, нижняя часть тела оказалась полностью обездвижена. Молодому человеку грозила инвалидность. Мы провели срочную операцию, устранили сдавление, собрали осколки, скрепили металлоконструкцией», — рассказала врач-нейрохирург больницы Нина Вознесенская.

Источник фото: Министерство здравоохранения Московской области

Мужчину выпишут уже через несколько дней. А после восстановительного периода молодой человек сможет ходить и даже заниматься спортом.

Доктор уточнила, что жизнь мужчины не изменится, никаких ограничений в движении не будет.