Подмосковье 12 января 2023, 12:45 Врачи из Подольска спасли женщину с опухолью матки весом 2 килограмма

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Женщина 42 лет поступила в Подольский родильный дом с жалобами на затрудненное дыхание. После диагностики выяснилось, что причиной симптома является опухоль матки, которая достигла огромного размера и сдавила внутренние органы.

Новообразование соответствовало 28 неделе беременности. Опухоль разрослась до такого объема из-за того, что женщина в течение нескольких лет не обращалась гинекологу.

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«Технически операция была непростой, но нам удалось удалить новообразование аккуратно и с минимальной кровопотерей. Вес опухоли составил порядка двух килограмм, а диаметр — около 30 сантиметров», — рассказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей за восстановление здоровья участников СВО. Глава региона побывал в госпитале, где проводят реабилитацию военных и оказывают им психологическую помощь.