15 февраля 2023, 16:12
Врачи из Подольска спасли впавшего в кому новорожденного
Мальчик весом 5,15 килограмма и ростом 55 сантиметров появился на свет в роддоме Подольска. На второй день он впал в кому, и ему потребовалась реанимация.
Мальчик стал седьмым в семье 40-летней мамы. Беременность была сложной, в том числе из-за большого веса женщины — 140 килограммов. Она приехала в Подольск из другой страны СНГ.
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«На второй день жизни ребенок потерял сознание и впал в гипогликемическую кому. Ему потребовалась реанимация. Все необходимое оборудование у нас есть, и состояние мальчика быстро стабилизировали. Вскоре малышу предстоит пройти обследование в больнице», — рассказала заведующая акушерско-обсервационным родовым отделением Ирина Кирсанова.
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Сейчас ребенок находится в специальном боксе, мама посещает его три раза в день для грудного кормления.
Всего с начала года в Подольском роддоме родились около 400 детей. В реанимации спасли 15 из них. Некоторые были недоношенными, а самый маленький весил 1,5 килограмма. Специальное оборудование позволяет врачам вынашивать детей весом от 500 граммов.
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