Врачи из Подольска помогли женщине с миомой сохранить возможность стать мамой

Женщина поступила в роддом Подольска с большой доброкачественной опухолью в матке. Она достигла размеров 13 недель беременности. Врачи помогли 43-летней пациентке сохранить возможность стать мамой.

Ранее женщина перенесла операции по удалению правых придатков матки и левой маточной трубы. Как рассказал главврач роддома Александр Скобенников, ранее беременностей у пациентки не было, поэтому задача медиков была — убрать опухоль и восстановить оставшуюся часть матки, чтобы позже она смогла воспользоваться программой ЭКО и забеременеть.

«Миома достигала в диаметре восьми сантиметров и располагалась вблизи маточных сосудов, которые кровоснабжают весь орган. Несмотря на сложность расположения, мы смогли удалить миому, сохранив при этом женщине репродуктивную функцию», — рассказал врач.

Операция прошла успешно — и женщину уже выписали из стационара под наблюдение врача.

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