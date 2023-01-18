Подмосковье 18 января 2023, 10:20 Врачи из Подольска помогли родиться девочке с трехкратным обвитием пуповиной

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Ребенку с трехкратным обвитием пуповиной вокруг шеи помогли появиться на свет в роддоме Подольска. Об этом рассказал директор учреждения Александр Скобенников.

Ситуация осложнялась тем, что у мамы было полное предлежание плаценты. Женщина не могла родить самостоятельно, поэтому врачи приняли решение об операции.

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«Тройное обвитие пуповиной случается редко. Но асфиксии или нарушения кровотока у ребенка не было, пуповина была достаточно длинной. Роды прошли успешно», — сообщила акушер-гинеколог Подольского роддома Светлана Князева.

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В 9:25 на свет появилась здоровая девочка весом 3,45 килограмма и ростом 53 сантиметра. Первым ребенка увидел папа Андрей Казаков. Он заранее принял решение о партнерских родах и поддерживал жену Кристину в операционной. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

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