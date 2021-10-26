Врачи из Подольска назвали способ продлить жизнь пациентам

В поликлинике Подольска открыли гериатрический кабинет. Перед специалистами стоит задача увеличить среднюю продолжительность жизни с 73 до 78 лет.

Врач узкой специальности будет работать над продлением активного долголетия. В Подмосковье продолжительность жизни составляет 73 года, перед специалистами стоит задача за три года повысить ее до 78 лет. Для этого гериатр должен вовремя обнаружить недуги, направить пациента на анализы или при необходимости госпитализировать.

Источник фото: телеканал «360»

«Заболевания, причиной которых может являться пожилой возраст, — нарушения функций нервной системы: деменция, тревожные расстройства. Это заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем. В возрасте старше 60 лет появляются особенности протекания заболеваний», — рассказал заведующий поликлиническим отделением «Кутузово», врач-гериатр Игорь Неклюдов.

Источник фото: телеканал «360»

Первичный прием осуществляется в течение 40 минут. Врач-гериатр замеряет давление, рост, вес, проверяет работу мышц и координацию, заполняет анкету. Порой поводом для посещения гериатра может стать психическое расстройство, например, уход в себя. Оставлять пожилого родственника в таком состоянии не стоит. Повторное посещение специалиста показывает, нужно ли дальше обследоваться и наблюдаться пациенту.

Кабинет работает с июня, он находится в поликлиническом отделении «Кутузово». За это время его уже посетили более 200 человек. Потенциальными пациентами могут стать тысячи жителей Подольского городского округа, для кого 60 — это только начало активного долголетия.