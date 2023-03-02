Подмосковье 02 марта 2023, 10:36 Врачи из Подмосковья спасли ребенка с костным наростом размером 15 сантиметров

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Родители 17-летнего подростка обратились за помощью в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу. У юноши выявили костно-хрящевой нарост размером 15 сантиметров.

Экостазы часто появляются в подростковом возрасте и не доставляют неприятностей, пока не вырастают до внушительных размеров. После этого пациентов беспокоят боли и дискомфорт. Как рассказал заведующий отделением Виталий Куваев, образования не рассасываются сами, поэтому необходимо хирургическое вмешательство. В случае подростка экостаз располагался рядом с крупным сосудисто-нервным пучком, его повреждение было опасно для пациента.

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«Мы убрали гигантское костно-хрящевое образование размером 10 на 15 сантиметров, не повредив анатомические структуры и сосудисто-нервный пучок. После удаления опухоли нам удалось восстановить анатомию мягких тканей голени. Образование было отправлено на гистологическое исследование для подтверждения диагноза», — добавил он.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан. Позже он пройдет курс реабилитации и сможет вернуться к обычной жизни.

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