Подмосковье 17 марта 2023, 14:56 Врачи из Подмосковья спасли подростка с застрявшим в бронхах колоском

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Девушка в возрасте 14 лет поступила в МОНИКИ с жалобами на длительный сохраняющийся кашель. Ранее она поперхнулась колоском, держа его во рту.

Как рассказала руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова, девушке провели бронхоскопию. Она выявила, что в правом бронхе было инородное тело, которое вызвало гнойный бронхит.

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«В условиях операционной при помощи эндоскопических инструментов мы извлекли инородное тело – пятисантиметровый колосок». – поделилась она.

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Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана домой после реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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