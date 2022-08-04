Врачи из Подмосковья спасли подростка с боковой кистой шеи

Юноша обратился за помощью в больницу после того, как у него воспалилась киста шеи. До этого момента он о ней не знал. Врачи провели операцию и смогли помочь подростку.

Боковая киста шеи появляется у человека еще в стадии эмбриона. Это врожденное доброкачественное образование, при котором жаберные карманы не зарастают, как бывает при норме. Вместо этого они образуют кисты, которые начинают беспокоить с появлением болей.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Ивантеевского филиала областной больницы имени профессора Розанова Алексей Алексеевич Бунев рассказал, что некоторые пациенты могут не знать о кисте до старости. За помощью обычно обращаются тогда, когда появляется болезненная припухлость.

«Молодого человека стали беспокоить болевые ощущения, появление припухлости в области сонной артерии, и после обследования в поликлинике, его отправили к нам на операцию. Киста удалена, она напоминает собой яйцо», — рассказал он.

Мальчика уже выписали из больницы, он чувствует себя хорошо. Врач напомнил о важности обращения за помощью при любых тревожных симптомах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал создании детского госпиталя в Красногорске. Его планируют достроить к марту 2024 года.