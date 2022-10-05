Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота | 360°

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Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота

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Женщина 67 лет обратилась за помощью в поликлинику Щелкова. Она пожаловалась на дискомфорт и боли в животе, которые становились сильнее в сидячем положении. Врачи обнаружили у нее 15-сантиметровую опухоль.

Как рассказал директор больницы Дмитрий Логинов, медики увидели новообразование на УЗИ и отправили женщину на полное обследование в МОНИКИ. Там пациентке провели компьютерную томографию и подтвердили диагноз, после чего провели операцию.

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Руководитель отделения эндокринной хирургии МОНИКИ Тимур Бритвин поделился, что операцию важно было провести щадяще, поэтому использовали лапароскопию — метод, при котором вмешательство проводят через небольшие проколы.

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«Наша цель состояла в снижении операционной травмы, проведении максимально щадящего лечения и ускорении процесса реабилитации пациента», — сказал медик.

Опухоль оказалась доброкачественной, а восстановление пациентки прошло без проблем. Сейчас женщина уже покинула стационар.

Врачи напомнили, что ухудшения здоровья можно избежать при своевременном профосмотре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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