Врачи из Подмосковья спасли от слепоты мужчину с контузией глаза | 360°

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Врачи из Подмосковья спасли от слепоты мужчину с контузией глаза

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Мужчина обратился за помощью к специалистам МОНИКИ с контузией глаза. Он получил ее из-за падения ветки. Врачи смогла сохранить зрение пациенту.

После травмы у мужчины сразу пропало зрение — он мог различить только свет. В ходе диагностики медики выявили подвывих и помутнение хрусталика, а внутри глаза было кровоизлияние стекловидного тела. Благодаря современному оборудованию удалось также выявить отслойку клетчатки.

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Офтальмолог Мушвиг Агаммедов рассказал, что при таком диагнозе важно вовремя провести операцию, пока зрение еще можно восстановить.

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«После всех необходимых обследований мы провели комбинированную операцию — удалили мутный хрусталик, стекловидное тело, провели лазеркоагуляцию, а также имплантировали искусственный хрусталик. Общее время операции составило 2,5 часа», — сообщил врач.

Зрение удалось восстановить частично, но в ближайшее время оно улучшится, сообщили медики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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