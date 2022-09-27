Врачи из Подмосковья спасли мужчину с ножом в сердце | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Подмосковья спасли мужчину с ножом в сердце

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Мужчина с 30-сантиметровым ножом в сердце поступил в Дмитровскую больницу. Его состояние было тяжелым из-за большой потери крови. Ему провели срочную операцию.

Главный врач Александр Авакян рассказал, что пациенту диагностировали повреждение легкого и перикарда, а также воспаление сосудистой стенки альвеол из-за травмы. Благодаря успешной операции он быстро пошел на поправку и уже выписался из стационара.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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