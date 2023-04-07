Подмосковье 07 апреля 2023, 14:37 Врачи из Подмосковья помогли родить узнавшей о беременности на 36 неделе женщине

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Женщина в возрасте 37 лет поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства на 36-й неделе беременности. Ранее о своем положении она не знала.

По словам врачей, женщине диагностировали бесплодие много лет назад, а позже у нее выявили дисплазию шейки матки. Она продолжала лечение, но не проходила гинекологическое обследование.

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Когда плод начал шевелиться, пациента обратилась к врачам. Они выявили беременность и смогли продлить ее до 39-й недели, не смотря на развитие преэклампсии — патологии, при которой повышенное давление может привести к смерти ребенка и матери.

«Мы приняли решение родоразрешить женщину путём кесарева сечения. В результате на свет появился здоровый мальчик ростом 51 см и весом 2 640 г. После операции состояние пациентки постепенно стабилизировалось», — рассказал акушер-гинеколог Николай Синев.

Сейчас ребенок вместе с мамой чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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