Подмосковье 16 февраля 2023, 10:21 Врачи из Подмосковья осмотрели около 2,4 тысячи детей в ЛНР с начала января

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С начала января врачи из Подмосковья проводят осмотры детей в ЛНР. За это время медики осмотрели около 2,4 тысячи ребят.

Бригада состоит из педиатров, хирургов, офтальмологов, неврологов и других узкопрофильных специалистов. У специалистов есть все необходимое оборудования для диагностики и лечения заболеваний.

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«Это уже вторая бригада, выехавшая в ЛНР для проведения профилактических медицинских осмотров детского населения. Первая бригада работала там с ноября по декабрь и осмотрела 4,5 тысячи детей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Сейчас в ЛНР работают врачи из Красногорской, Орехово-Зуевской, Электростальской, Пушкинской и других больниц Подмосковья.

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