26 декабря 2022, 13:42
Врачи из Подмосковья осмотрели 4,5 тысячи детей в ЛНР
Свыше 4,5 тысячи детей в ЛНР прошли профосмотр у врачей из Подмосковья. Для этого в республику прибыли 20 медиков региона.
Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что специалисты осматривают детей в ЛНР с ноября. Это хирурги, педиатры, офтальмологи и другие специалисты из больниц Химок, Люберец, Одинцова и других округов. За это время они оценили здоровье более чем 4,5 тысячи человек.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новом детском госпитале в Красногорске. Он станет местом работы для лучших врачей.
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