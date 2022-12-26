Подмосковье 26 декабря 2022, 13:42 Врачи из Подмосковья осмотрели 4,5 тысячи детей в ЛНР

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Свыше 4,5 тысячи детей в ЛНР прошли профосмотр у врачей из Подмосковья. Для этого в республику прибыли 20 медиков региона.

Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что специалисты осматривают детей в ЛНР с ноября. Это хирурги, педиатры, офтальмологи и другие специалисты из больниц Химок, Люберец, Одинцова и других округов. За это время они оценили здоровье более чем 4,5 тысячи человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новом детском госпитале в Красногорске. Он станет местом работы для лучших врачей.

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