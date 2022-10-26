Главный внештатный педиатр Подмосковья рассказал о правилах безопасного купания детей в ванне | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 11:42 Главный внештатный педиатр Подмосковья рассказал о правилах безопасного купания детей в ванне

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Дети любят воду независимо от возраста. О правилах безопасного купания в ванне напомнила главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По мнению специалиста, важно не оставлять ребенка в воде одного, особенно если в ванне есть интересные игрушки.

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«Важно следить, чтобы они не попали в рот и не перекрыли дыхательные пути ребенка. Также не забудьте убрать стеклянные предметы и все, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки», — добавила врач.

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Опасность могут создать круги для купания, которые надеваются на шею, потому что ребенок может совершить неловкое движение, перевернуться и уйти под воду. Также это может привести к травмам, ведь шея новорожденных очень хрупкая.

На дно ванны следует постелить нескользящий коврик, напомнила Нисо Одинаева. Без него малыш может поскользнуться, упасть и удариться головой.

«Также не стоит наливать ванну доверху. Ребенок должен сидеть по грудь. Не забывайте, что купание в ванне и закаливание — разные вещи. Контролируйте температуру воды. Если вода остынет и ребенку станет некомфортно, он может попытаться самостоятельно выбраться из ванны», — добавила она.

Родителям напоминают, что следить за детьми нужно не только во время купания. Если ребенок чувствует себя плохо, необходимо вовремя обратиться за помощью к специалисту.

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