Подмосковье 25 января 2023, 10:19 Врачи из Орехово-Зуева спасли женщину с опухолями яичников весом 20 килограммов Unsplash

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Женщина 53 лет поступила в гинекологическое отделение Орехово-Зуевского родильного дома с жалобами на увеличенный живот, который доставлял дискомфорт и вызвал одышку. Врачи провели исследование и выяснили, что причинами изменений являются две огромные опухоли яичников.

Пациентку экстренно направили на операцию.

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«Мы произвели разрез передней брюшной стенки и удалили две опухоли размером 35 и 40 сантиметров. Их общий вес составил почти 20 килограммов», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Олег Вышкварко.

Хирургическое вмешательство длилось час и прошло успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписана.

Врачи напоминают, что женщинам необходимо проходить осмотр у гинеколога раз в год. Опухоль яичника может возникнуть в любом возрасте, и не всегда ее можно ощутить самостоятельно.

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