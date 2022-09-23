Врачи из Одинцова успешно приняли роды у женщины с миомой весом 2 кг | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 10:14 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Одинцова успешно приняли роды у женщины с миомой весом 2 кг

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Женщина на 38-й неделе беременности поступила в больницу Одинцова. Дома у 41-летней пациентки отошли воды, но родовая деятельность не начиналась. Врачи смогли помочь ей родить здорового малыша.

У женщины была диагностирована миома, вес которой достиг двух килограммов. Как рассказал заведующий роддомом Нарт Фарук Кунешко, после родов опухоль успешно удалили.

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«Мы провели экстренную операцию кесарева сечения, в ходе которой женщину родоразрешили, а затем удалили гигантскую миому матки размером 17×20×25 сантиметров и весом два килограмма. При это репродуктивную функцию удалось сохранить», — рассказал врач.

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Женщин смогла родить здорового мальчика весом 2480 граммов и ростом 52 сантиметра. Их уже выписали из стационара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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