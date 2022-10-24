Врачи из Одинцова спасли 5-летнюю девочку с застрявшими в носу орехами | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 11:34 Врачи из Одинцова спасли 5-летнюю девочку с застрявшими в носу орехами

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Родители пятилетней девочки обратились за помощью к врачам оториноларингологического отделения больницы Одинцова. В носу у ребенка застряли посторонние предметы, предположительно, лесные орехи.

Родители не смогли самостоятельно извлечь орехи из носа девочки. Из-за того, что они полностью перекрыли носовые проходы, ребенок дышал ртом. Заведующий отделением Михаил Коровин рассказал, что извлечь инородные тела удалось при помощи специальных зажимов.

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«Извлечение мелких предметов из носа и ушей детей стало привычным делом», — отметил он.

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Врачи напомнили, что в случае попадания в нос ребенка инородных предметов не стоит пытаться вытащить их самостоятельно. Важно обратиться за помощью к специалисту.

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