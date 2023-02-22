Подмосковье 22 февраля 2023, 17:23 Врачи из Одинцова спасли женщину с опухолью матки весом 10 килограммов

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Девушка в возрасте 29 лет обратилась за помощью в больницу Одинцова. Она жаловалась на повышенную температуры, боли и увеличенный в объеме живот. Врачи обнаружили у нее кистому и приняли решение о проведении операции.

Как объяснил заместитель главного врача по онкологии Иван Каприн, кистома могла в любое время прорваться, поэтому важно было действовать быстро, чтобы ее содержимое не попало в брюшную полость.

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«Мы извлекли гигантское новообразование объемом около 10 килограммов, располагавшееся в органах малого таза. Операция прошла успешно и заняла 3,5 часа. Удаленное образование было направленно на гистологическое исследование», — поделился он.

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Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ей назначили химиотерапию. Врачи напоминают о важности регулярных визитов к гинекологам, ведь многие заболевания поддаются лечению на ранней стадии.

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