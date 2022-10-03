Врачи из Ногинска спасли пациентку с 40-сантиметровой опухолью | 360°

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Врачи из Ногинска спасли пациентку с 40-сантиметровой опухолью

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Женщина с жалобами на тянущие боли внизу живота поступила в гинекологическое отделение № 2 Ногинской больницы. После проведенной диагностики врачи выявили у 43-летней пациентки гигантскую опухоль яичника, которая занимала практически всю брюшную полость.

«Женщина долгое время не обращалась к врачам и не жаловалась на недомогание, в результате чего опухоль достигла поистине гигантских размеров. Такая ситуация опасна еще и тем, что новообразование могло перекрутиться, из-за чего развились бы некроз и перитонит», — рассказала заведующая гинекологическим отделением № 2 Ольга Шафрастова.

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Хирурги провели операцию и удалили опухоль, размер которой составил около 40 сантиметров. Благодаря слаженной работе врачей, репродуктивную функцию пациентки удалось сохранить. На данный момент женщина чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением специалистов в стационаре.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте старых и строительстве новых объектов здравоохранения в Подмосковье. Также он напомнил о стандартизации стационаров в регионе.

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