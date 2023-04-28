Подмосковье 28 апреля 2023, 11:36 Врачи из НИКИ детства взяли на лечение подростка с особо редким синдромом SAPHO

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В НИКИ детства поступила 15-летняя девушка с жалобами на высокую температуру, слабость, отсутствие аппетита, а также отеки и боль в ногах и спине. Кроме того, почти вся кожа пациентки была поражена угревой сыпью. Врачи института определили, что у девушки крайне редкое заболевание — синдром SAPHO. На данный момент описано только 250 случаев болезни.

Консилиум врачей, состоящий из ревматолога, эндокринолога, дерматолога, гастроэнтеролога и аллерголога провел осмотр пациентки. После этого было принято решение госпитализировать девушку в отделение ревматологии.

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«Нашей пациентке была назначена лекарственная терапия, после которой воспалительные процессы прекратились, уменьшилось количество высыпаний на коже, исчезли боли в суставах», — сообщила директор НИКИ Нисо Одинаева.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение. Врачи НИКИ детства продолжат наблюдать за состоянием девушки и будут держать связь с ее лечащим врачом в поликлинике для коррекции лечения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о необходимости привлечения врачей в учреждения здравоохранения региона.

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