Врачи из Наро-Фоминска спасли девушку с редким видом язвы в животе | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 11:34 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Наро-Фоминска спасли девушку с редким видом язвы в животе

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Девушка обратилась в эндоскопическое отделение больницы Наро-Фоминска с жалобами на боль в животе, слабость и диарею. Она предположила, что отравилась свеклой, однако врачи обнаружили у нее редкую язву Дьелафуа.

Как объяснили медики, болезнь Дьельфуа — это редкое генетическое заболевание, при котором может быть кровотечение из эрозии крупной артерии. Это может угрожать не только здоровью, но и жизни. Чаще всего такая язва проявляется в молодом возрасте.

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Девушке провели операцию методом клипирования, рассказала врач-эндоскопист Татьяна Бурматова.

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«Используя метод клипирования, зафиксировали две клипсы на источнике кровотечения. Кровоостанавливающее воздействие фиксированных клипс является аналогом хирургических швов. Для этого мы использовали специальный прибор — клипатор, который вводится через канал эндоскопа», — уточнила она.

Пациентка уже чувствует себя хорошо и находится под присмотром врачей в хирургическом отделении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Он сообщил, что такой запрос власти получали от врачей.

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