Подмосковье 30 декабря 2022, 11:43 Врачи из Мытищ спасли женщину с гангреной стопы

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Хирурги из больниц Мытищ сохранили возможность ходить женщине с начавшейся гангреной стопы. Состояние могло привести к летальному исходу.

Женщину не смогли вылечить врачи в частных клиниках, и она обратилась за помощью в Мытищинскую больницу. По словам хирурга Александра Ирхина, у пациентки начал развиваться сепсис, на голени был отек. Из-за тяжелого состояния врачи ампутировали часть стопы, но сохранили опорную функцию ноги.

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«Некротический процесс не купировался, но в итоге удалось сохранить опорную функцию конечности. Провели пересадку кожного лоскута и укрыли рану стопы. Кожный лоскут прижился на 100%», — рассказал он.

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Женщина уже может передвигаться самостоятельно. Врачи отметили, что, если бы она обратилась за помощью на пару дней позже, последствия могли стать необратимыми.

Каждый месяц в отделении гнойной хирургии больницы Мытищ получают помощь более 100 пациентов. Заведующая Мария Елисеева рассказала, что для лечения применяют инновационные подходы, среди которых — вакуумная терапия ран у пациентов с диабетической стопой.

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