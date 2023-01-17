Подмосковье 17 января 2023, 11:03 Врачи из Мытищ спасли пациентку с острой кислородной недостаточностью

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В больницу в Мытищах поступила 68-летняя пациентка с жалобами на затрудненное дыхание и сильные свистящие хрипы. Состояние пенсионерки было опасно для жизни — кислород прекращал поступать в организм. Было принято решение о проведении срочной операции.

Врачи диагностировали пациентке эпиглоттит — воспаление и отек надгортанника, который препятствует попаданию воздуха в гортань, трахею и легкие, что могло привести к удушью. Отмечается, что подобное состояние крайне опасно.

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«Отек нарастал и закрывал большую часть просвета. У пациентки наблюдалась острая кислородная недостаточность, счет шел на часы», — сообщил врач-хирург Роман Аракелов.

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Эпиглоттит у пациентки был спровоцирован ОРВИ. Совместно с анестезиологами-реаниматологами врачи вскрыли просвет трахеи, позволив пациентке дышать. Операция прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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