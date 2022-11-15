Подмосковье 15 ноября 2022, 11:36 Врачи из Мытищ спасли мужчину с переломом позвоночника

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Бригада скорой помощи привезла 43-летнего мужчину с подозрением на перелом позвоночника в Мытищинскую больницу. Выяснилось, что он занимался стройкой у себя на даче и неудачно упал с пятиметровой высоты.

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На обследовании врачи выявили перелом второго поясничного позвонка. За дело взялись нейрохирурги.

«Под общим наркозом мы провели операцию по удалению части сломанного позвонка, а затем выполнили вмешательство, направленное на коррекцию и фиксацию поврежденного отдела позвоночника», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Борис Кочережкин.

Находящиеся рядом с травмой позвонки обездвижили при помощи импланта. Эту тонкую работу специалисты Мытищинской больницы выполнили точно, что позволило успешно завершить операцию. На четвертые сутки после манипуляций пациент был активизирован. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

«Недавно такую же операцию мы провели молодой девушке — при падении она получила перелом четвертого поясничного позвонка. За год мы прооперировали более десяти человек с подобными травмами», — добавил Борис Кочережкин.

Ранее стало известно, что в 2023 году 12 миллиардов рублей из бюджета Подмосковья направят на то, чтобы ввести в эксплуатацию три поликлиники и станцию скорой медицинской помощи, а также продолжить строительство и реконструкцию других учреждений. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023-м в регионе отремонтируют 70 объектов здравоохранения.

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