Подмосковье 03 марта 2023, 12:36 Врачи из Мытищ спасли 51-летнего пациента с острым инфарктом миокарда

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Бригада скорой помощи доставила в сосудистый центр Мытищинской больницы 51-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. У пациента был кардиогенный шок и полная поперечная блокада сердца. Это означало практически клиническую смерть, у врачей было мало времени на спасение.

«В экстренном порядке пациента транспортировали в рентген-операционную, где ему был установлен временный кардиостимулятор, для восстановления ритма и частоты. Под местным обезболиванием выполнили коронароангиографию — малоинвазивное исследование сосудов сердца, в ходе которого определили суженую артерию», — сообщил заведующий региональным сосудистым центром Мытищинской больницы Олег Соловьев.

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Он также отметил, что с помощью специальной тонкой трубки — катетера — мужчине имплантировали стент. Операция длилась 30 минут. За это время удалось восстановить работу сердца, а затем стабилизировать жизненно важные функции организма. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит лечение в кардиологическом отделении.

Жителям Московской области напоминают, что для профилактики инфарктов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы следует вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и отказаться от курения.

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