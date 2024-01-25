Подмосковье 25 января 2024, 15:46 Врачи из Мытищ посетили Международный конгресс по репродуктивной медицине пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Международный конгресс по репродуктивной медицине прошел в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» при поддержке Министерства здравоохранения России. В форуме приняли участие заведующая гинекологическим отделением, кандидат медицинских наук Галина Ермоленко и врачи акушер-гинекологи Федор Манин и Кристина Ниязова.

Врачи мытищинской больницы с большим интересом участвуют в форумах и конгрессах. Заведующая гинекологическим отделением Галина Ермоленко особо отметила интересные дискуссии в рамках мероприятия. Они дали возможность пообщаться с лучшими мировыми специалистами этой области медицины, получить ответы на многие вопросы, перенять новый полезный опыт.

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63 зарубежных и 40 отечественных экспертов в области акушерства, гинекологии, репродуктивной медицины, эндокринологии поделились своими знаниями.

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