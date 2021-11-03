Врачи из Мытищ получили благодарственные письма за помощь больным муковисцидозом

Единственному в Подмосковье центру лечения больных муковисцидозом исполнилось пять лет. Он находится в Мытищах. Врачи получили благодарственные письма за нелегкий труд и профессионализм.

Их передала председатель правления организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина. Коллектив центра получил в подарок и кофемашину.

Но главное — врачей поздравили сами дети, ведь именно на помощи им специализируется отделение в Мытищах. Ребята записали видео и сами смонтировали ролик.

Современное отделение муковисцидоза открыли при детском консультативно-диагностическом центре в Мытищах пять лет назад. Это сделали при поддержке Минздрава Подмосковья.

Его обустроили по передовым международным стандартам. Так в Московской области появилось первое отделение для детей, больных муковисцидозом.

Сюда приезжают ребята не только из Подмосковья и Москвы, но и других регионов России.