Врачи из Мытищ получили благодарственные письма за помощь больным муковисцидозом
Врачи единственного в Подмосковье центра муковисцидоза получили благодарственные письма
Единственному в Подмосковье центру лечения больных муковисцидозом исполнилось пять лет. Он находится в Мытищах. Врачи получили благодарственные письма за нелегкий труд и профессионализм.
Их передала председатель правления организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина. Коллектив центра получил в подарок и кофемашину.
Но главное — врачей поздравили сами дети, ведь именно на помощи им специализируется отделение в Мытищах. Ребята записали видео и сами смонтировали ролик.
Современное отделение муковисцидоза открыли при детском консультативно-диагностическом центре в Мытищах пять лет назад. Это сделали при поддержке Минздрава Подмосковья.
Его обустроили по передовым международным стандартам. Так в Московской области появилось первое отделение для детей, больных муковисцидозом.
Сюда приезжают ребята не только из Подмосковья и Москвы, но и других регионов России.