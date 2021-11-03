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    03 ноября 2021, 10:49

    Врачи из Мытищ получили благодарственные письма за помощь больным муковисцидозом

    Врачи единственного в Подмосковье центра муковисцидоза получили благодарственные письма

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Единственному в Подмосковье центру лечения больных муковисцидозом исполнилось пять лет. Он находится в Мытищах. Врачи получили благодарственные письма за нелегкий труд и профессионализм.

    Врачи из Мытищ получили благодарственные письма за помощь больным муковисцидозом | Изображение 1

    Их передала председатель правления организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина. Коллектив центра получил в подарок и кофемашину.

    Но главное — врачей поздравили сами дети, ведь именно на помощи им специализируется отделение в Мытищах. Ребята записали видео и сами смонтировали ролик.

    Врачи из Мытищ получили благодарственные письма за помощь больным муковисцидозом | Изображение 2

    Современное отделение муковисцидоза открыли при детском консультативно-диагностическом центре в Мытищах пять лет назад. Это сделали при поддержке Минздрава Подмосковья.

    Его обустроили по передовым международным стандартам. Так в Московской области появилось первое отделение для детей, больных муковисцидозом.

    Врачи из Мытищ получили благодарственные письма за помощь больным муковисцидозом | Изображение 3

    Сюда приезжают ребята не только из Подмосковья и Москвы, но и других регионов России.