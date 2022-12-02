Подмосковье 02 декабря 2022, 16:58 Врачи из Можайска спасли мужчину с разорвавшейся аневризмой

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Мужчина 65 лет поступил в больницу Можайска без сознания и с низким артериальным давлением. Ему внезапно стало плохо на работе. Обследование показало расслаивающуюся аневризму аорты — состояние, угрожающее жизни.

При таком диагнозе происходит разрыв внутреннего слоя стенки аорты, кровь течет между внутренним и внешним слоями, приводя к разрыву. Это крайне опасное состояние, которое приводит к смерти в 90% случаев.

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Для спасения пациента в больницу прибыл сердечно-сосудистый хирург из МОНИКИ Юрий Колесников. Он помог врачам во время операции.

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Заведующий отделением Александр Акименко рассказал, что операция заняла четыре часа.

«Во время оперативного вмешательства из области разрыва открылось артериальное кровотечение, мы пережали общую подвздошную артерию и произвели удаление аневризмы, заменив синтетическим протезом поврежденный участок», — сказал он.

Пациент уже чувствует себя хорошо и идет на поправку, его выписали на амбулаторное лечение.

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