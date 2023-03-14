Подмосковье 14 марта 2023, 14:24 Врачи из Можайска спасли 92-летнюю пациентку с переломом бедра Unsplash

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Женщина 92 лет поступила в травматологическое отделение Можайской больницы с болями в ноге после падения. Врачи обнаружили оскольчатый перелом бедренной кости и приняли решение об операции.

«Под общим наркозом мы сопоставили и зафиксировали отломки кости пластиной. Такая травма была опасна тем, что кости были нестабильны и могли повредить крупные кровеносные сосуды», — рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Михаил Зайцев.

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Операция прошла успешно и заняла час. На данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно и после реабилитации сможет жить полноценной жизнью.

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